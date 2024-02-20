В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы раздались в городе Чугуев в Харьковской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сигналы воздушной тревоги.

Незадолго до этого стало известно, что в подконтрольном властям Украины городе Херсоне произошли взрывы.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.