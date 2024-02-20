Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Канада передаст ВСУ свыше 800 многоцелевых беспилотников

Канада поставит на Украину более 800 многоцелевых дронов

close
100%
Global Look Press

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Оттава передаст Киеву 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость поставляемых Украине дронов оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн). Эти беспилотники могут нести до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Предположительно, Канада начнет передачу беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украине (ВСУ) весной.

Ранее сообщалось, что правительство Канады предоставит тренеров и самолеты для обучения украинских пилотов полетам на легких истребителях-бомбардировщиках F-16.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых поблагодарил за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами