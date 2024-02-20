Канада передаст ВСУ свыше 800 многоцелевых беспилотников

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Оттава передаст Киеву 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость поставляемых Украине дронов оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн). Эти беспилотники могут нести до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Предположительно, Канада начнет передачу беспилотных летательных аппаратов Вооруженным силам Украине (ВСУ) весной.

Ранее сообщалось, что правительство Канады предоставит тренеров и самолеты для обучения украинских пилотов полетам на легких истребителях-бомбардировщиках F-16.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых поблагодарил за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.