Хуситы атаковали два американских корабля в Аденском заливе

Неназванный официальный представитель хуситского военнизированного движения «Ансар Алла» подтвердил атаку на два корабля ВВС США в Аденском заливе. Соответствующую информацию опубликовал портал Al Masirah.

Сообщается, что атакованы были американские корабли Sea Champion и Navis Fortuna.

Также хуситы заявили о затоплении судна Великобритании в результате своих атак.

До этого Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о ракетном ударе по британскому судну в Аденском заливе.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.