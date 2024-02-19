Медведев назвал число принятых на службу в зоне СВО в 2024 году

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году на службу в зону СВО приняли свыше 53 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС.

«В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — заявил он в ходе выступления в Грозном.

В декабре 2023 года Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики.

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал Медведев.

До этого Путин заявил, что в 2023 году по контракту в российскую армию было набрано 486 тыс. человек.

Ранее Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ иностранцам-контрактникам.