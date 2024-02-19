Медведев предложил Путину идеи по улучшению ситуацию в зоне СВО

Доклад с предложениями об улучшении ситуации на фронте представлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые участвуют в спецоперации, передает РИА Новости.

Он пояснил, что недавно посещал российские предприятия, которые производят средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Специалисты высказали некоторые идеи, которые, по мнению Медведева, могут улучшить общую ситуацию.

«Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу», — отметил зампред Совбеза РФ.

Накануне в России запатентовали способ скрытого наведения перехватчиков на цель. Патент принадлежит Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Министерства обороны России. В реферате к изобретению сказано, что оно относится к области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.