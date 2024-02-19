США не смогут тренировать украинских военных весной

Вашингтон обеспокоен тем, что не сможет обучать украинских военных весной, если конгресс не одобрит пакет помощи Украине на $60 млрд. Об этом со ссылкой на министра Армии США Кристину Вормут пишет газета Politico.

«Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счет дополнительных средств», — отметила Вормут.

Отмечается, что США уже потратили почти $440 млн на обучение украинцев. Это составляет почти весь бюджет ведомства, пояснила Вормут.

До этого телеканал CNN сообщал, что высокопоставленные американские военные обеспокоены перспективами финансирования армии из-за неспособности властей страны договориться о выделении помощи для Украины. Если конгресс США в ближайшем будущем не выделит финансирование для Украины, это повлечет необходимость принимать трудные решения и перенаправлять деньги, предназначенные для других проектов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.