В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе подчеркнули, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

В постановлении уточнили, что речь идет о гражданах, вступивших в формирования, в период спецоперации на Украине.

Удостоверение будет подтверждать право на социальные льготы. В их числе: льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату ЖКХ, бесплатный проезд на электричках.

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