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В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Кабмин утвердил правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии

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Станислав Красильников/РИА Новости

Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе подчеркнули, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

В постановлении уточнили, что речь идет о гражданах, вступивших в формирования, в период спецоперации на Украине.

Удостоверение будет подтверждать право на социальные льготы. В их числе: льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату ЖКХ, бесплатный проезд на электричках.

До этого правительство выделило еще 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества».

15 февраля, в День 35-летия вывода советских войск из Афганистана стало известно, что воины-афганцы могут получить повышенную пенсию.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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