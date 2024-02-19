Минобороны РФ рассказало о ситуации в районе Авдеевки

Министерство обороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи в районе населенного пункта Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении были отражены девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что потери Украины составили до 565 человек.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Также 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.