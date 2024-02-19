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ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Мокрой Орловке под Брянском

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Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником-камикадзе инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в результате атаки никто не пострадал. Оперативные службы уже выехали на место ЧП.

Утром 19 февраля Гладков сообщал, что ВСУ в течение суток выпустили четыре снаряда по населенным пунктам Белгородской области, один из них пришелся по селу Журавлека. Этот же населенный пункт атаковал дрон-камикадзе.

Кроме того, в Волоконовском районе в селе Козловка был обнаружен и уничтожен саперами министерства обороны РФ украинский беспилотник. Там никто не пострадал.

Накануне Гладков сообщал, что Белгородскую область за сутки атаковали 16 беспилотников ВСУ.

При этом РИА Новости передавало, что российским военным удалось сбить из стрелкового оружия атаковавший накануне Белгородскую область украинский дрон.

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