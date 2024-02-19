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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Богомаз: два человека ранены при обстреле ВСУ села Новые Юрковичи под Брянском

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РИА «Новости»

Два мирных жителя пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По слова чиновника, пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Снаряды ВСУ также повредили несколько административных зданий и одну спецтехнику. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП, поделился Богомаз.

Некоторое время назад губернатор сообщал о нескольких случаях атаки украинскими беспилотниками Брянской области. Последнее нападение было зафиксировано около 11 часов. Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его регион за сутки атаковали 16 беспилотников. Один из них подорвал трактор в Грайворонском районе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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