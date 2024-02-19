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Еще два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили еще два дрона в Брянской области

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Shutterstock

Еще два беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили дроны над Брянском. Обошлось без разрушений и пострадавших. Случившееся Богомаз назвал атакой украинских террористов.

Это уже третья попытка ВСУ за утро атаковать беспилотниками Брянскую область. Первый дрон сбили около 07:30 мск, второй — часом позже. Тогда власти Брянской области также заявили об отсутствии разрушений и пострадавших.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его регион за сутки атаковали 16 беспилотников. Один из них подорвал трактор в Грайворонском районе.

Ранее в ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе.

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