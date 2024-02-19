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На Украине сообщили, что не смогут содержать много западных самолетов

Спикер ВВС Игнат: Украина не сможет содержать западные самолеты разного типа

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Lewis Joly/AP

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что украинская армия не сможет содержать и обслуживать много западных самолетов разного типа. Его слова передает ТАСС.

«Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это для нас будет определенно сложный процесс», — сказал он.

Игнат считает, что в связи с этим Украине нужно «сосредоточиться на цели номер один», то есть американских истребителях F-16.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее сообщал, что в стране готовят инфраструктуру для этих истребителей.

17 февраля американское издание Foreign Policy писало, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года. В материале также отмечается, что украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США обучение на истребителях пройдут 12 пилотов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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