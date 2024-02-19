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Греция возьмет на себя командование миссией по сдерживанию атак в Красном море

Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Греция будет командовать новой военно-морской миссией Европейского союза в Красном море. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

Греческий командир встанет по главе операции Aspides («Щиты»), цель которой — защита европейских судов в Красном море. Оперативный штаб миссии будет находиться на борту итальянского корабля. По данным газеты, министры иностранных дел стран — членов ЕС утвердят 19 февраля запуск на один год операции, к которой будут привлечены четыре фрегата.

Собеседники издания утверждают, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка. При этом миссия ЕС будет проводиться отдельно от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен данными.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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