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Второй за утро дрон ВСУ сбили над Брянской областью

Богомаз сообщил об уничтожении второго дрона ВСУ над Брянской областью

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ пресекли вторую за сутки попытку Вооруженных сил Украины атаки беспилотным летательным аппаратом территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что из людей никто не пострадал. Оперативные службы уже прибыли на место ЧП.

По данным министерства обороны РФ, утром 19 февраля, около 7.30 мск дежурные средства противовоздушной безопасности сбили первый украинский дрон над Брянской областью. Богомаз отмечал, что тогда никто не пострадал.

Еще один украинский беспилотник был уничтожен 17 февраля над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания, США и другие страны Запада приступили к разработке новых беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом для того, чтобы украинские Вооруженные силы смогли восполнить нехватку артиллерии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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