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У берегов Йемена произошло новое нападение на судно

ВМС Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

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Jon Gambrell/AP

У побережья Йемена произошло новое нападение на судно. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

По имеющимся данным, инцидент произошел в 35 морских милях у югу от порта Моха. Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что привело к его повреждению. По данному факту проводится расследование.

UKMTO призвал все суда соблюдать повышенную осторожность при следовании у берегов Йемена, а также сообщать о случаях любой «подозрительной деятельности».

Ранее военные США заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов.

Незадолго до этого Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. Отмечается, что удар был нанесен по позициям хуситского движения «Ансар Аллах».

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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