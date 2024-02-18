Во Франции рассказали, сколько украинских солдат обучат в 2024 году

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что Париж в 2024 году обучит еще от 7 до 9 тысяч украинских солдат.

По словам французского министра, это необходимо, так как Украина несет большие потери.

«С начала войны (конфликта на Украине. — «Газета.Ru») мы уже обучили 10 тысяч, и мы дополнительно обучим еще от 7 до 9 тысяч в 2024 году в рамках как общей подготовки, так и специализированной», — поделился Лекорню.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала Европу воспринимать армию и оборонную промышленность Украины как часть собственных сил. Включение Украины в общие военные программы обеспечит «совместимость сил, возможностей и коллективное военно-промышленное планирование».

Глава комиссии указала, что ЕС обучил более 40 тыс. украинcких cолдат и потратил на военную помощь €28 млрд. Она подчеркнула, что «впереди много страданий», но в будущем «Украина окажется среди» членов ЕС.

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