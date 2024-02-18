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Украина получила от Германии непригодные к бою БТР

Bild: Германия поставила ВСУ непригодные к бою БТР по завышенным ценам

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Германия передала Украине непригодные к боевым действиям бронетранспортеры (БТР) APC. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

Bild провел расследование, во время которого установил, что изначально Минобороны ФРГ выбирало между легкими машинами от FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Первые выбрали «как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно».

По данным издания, обшивка этих БТР тонкая, у них нет противоминной и противоосколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Машины подходят только для работы в тылу, так как могут защитить только от ручного оружия.

Журналисты утверждают, что поставки APC (всего ВСУ получили 48 машин) производились по завышенным ценам — Берлин заплатил за каждый БТР по $600 тысяч, в то время как рыночная стоимость одной машины составляет $200 тысяч. При этом БТР были собраны не в ФРГ, а на заводе TAG в ОАЭ.

В материале говорится, что в Минобороны ФРГ заявили, что Киев не требовал противоминной защиты, но анонимный украинский чиновник сообщил, что Киев хотел бы машины с соответствующей защитой, но «немецкая сторона их не предлагала».

До этого немецкое министерство обороны сообщало, что Германия поставила Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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