Российские военные на Херсонском направлении смогли занять более выгодные позиции и поразили противника в районах населенных пунктов Львово и Тягинка, а также в Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военных, боевую машину пехоты и три автомобиля. Также российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию AN/TPQ-48 американского производства.

До этого министерство обороны России сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 40 военнослужащих.

Также МО РФ сообщало, что Су-25 нанесли удар по замаскированной силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Штурмовая авиация совершила атаку с помощью неуправляемых авиационных ракет.

13 февраля сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении.

Ранее Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта.