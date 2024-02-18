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Российские войска ликвидировали 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 40 солдат на Купянском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Подразделения Вооруженных сил России поразили позиции украинских войск на Купянском направлении, противник понес потери в живой силе и технике. Подробности сообщило Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, войска группировки «Запад» атаковали подразделения 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Петропавловки и Ивановки в Харьковской области. В результате удара ВСУ потеряли до 40 солдат, а также три БТР, три пикапа и танк.

Отмечается, что во время контрбатарейной борьбы ВС РФ удалось поразить польскую САУ Krab, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

До этого Минобороны России сообщило, что в ходе освобождения Авдеевки российские войска продвинулись на глубину 8,6 км и освободили территорию площадью 31,75 кв. км. В результате боев ВСУ потеряли порядка 1500 военнослужащих. Отмечалось, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в Херсонской области заявили, что ВСУ способны лишь обстреливать мирных жителей.

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