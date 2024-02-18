В Минобороны РФ рассказали, на сколько продвинулись войска в ходе взятия Авдеевки

Российские войска в ходе освобождения Авдеевки от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля продвинулись на глубину 8,6 км. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, общая площадь взятой войсками группировки «Центр» территории достигает 31,75 кв. км. В результате боев ВСУ потеряли порядка 1500 военнослужащих.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

В данный момент ВС РФ зачищают коксохимзавод, на котором скрываются оставшиеся солдаты ВСУ. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, особого сопротивления украинские бойцы не оказывают и сдаются в плен.

Ранее в Кремле раскрыли подробности операции по взятию под контроль Авдеевки.