Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине

Путин: если Запад хочет мирного решения конфликта на Украине, то Россия готова

close
100%
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что РФ готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, если Запад этого хочет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам российского президента, Москва перешла к мерам военного характера после просьб о помощи от жителей Донбасса. При этом Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был готов к такому развитию событий.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — отметил Путин.

До этого Путин заявил, что Москва рассчитывала постепенно реализовать Минские соглашения, однако вторая сторона даже не собиралась этого делать. Поэтому он не принял решение о начале спецоперации раньше.

По его словам, Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами