Путин заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что РФ готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, если Запад этого хочет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам российского президента, Москва перешла к мерам военного характера после просьб о помощи от жителей Донбасса. При этом Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был готов к такому развитию событий.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — отметил Путин.

До этого Путин заявил, что Москва рассчитывала постепенно реализовать Минские соглашения, однако вторая сторона даже не собиралась этого делать. Поэтому он не принял решение о начале спецоперации раньше.

По его словам, Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами.

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