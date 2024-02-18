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В ДНР рассказали о положении группировки ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

Кимаковский: ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе не оказывают сопротивления

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Gleb Garanich/Reuters

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском коксохимическом заводе не оказывает особого сопротивления. Его слова передает ТАСС.

«Идет интенсивная зачистка территории Авдеевского коксохима от украинских войск. В этом случае вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления», — пояснил Кимаковский.

По его словам, украинские солдаты предпочитают сдаться в плен и выйти с территории завода живыми.

До этого журналист и обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке писал, что Вооруженные силы России сумели взять Авдеевку, несмотря на наличие у ВСУ серьезных укреплений, основным из которых являлся коксохимзавод.

По словам журналиста, завод был самой укрепленной позицией в районе, поэтому его поразила быстрая сдача объекта и оперативный отход украинских войск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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