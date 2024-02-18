Белгородскую область за сутки атаковали 16 беспилотников ВСУ

Белгородскую область за прошедшие сутки атаковали 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), также регион подвергся обстрелам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, один БПЛА был сбит средствами РЭБ в Щетиновке, еще три дрона атаковали Устинку и Наумовку — обошлось без пострадавших. Кроме того, ВСУ выпустили по Белгородскому району четыре минометных снаряда. После отражения воздушной атаки оказались повреждены дом и два автомобиля.

В Грайворонском районе один дрон-камикадзе повредил трактор в Почаево, другой атаковал объект связи в селе Пороз, третий и четвертый пытались подорвать инфраструктурный объект в Глотово, а пятый сдетонировал в воздухе в Козинке. Также было обстреляно село Безымен, где пострадал мужчина, а по Сподарюшино выпустили два минометных снаряда.

Обстрелу и атаке дрона-камикадзе подвергся и Краснояружский район. Беспилотник атаковал объект связи в Староселье — пострадавших нет. Из миномета были обстреляны поселок Задорожный (повреждена ЛЭП), села Теребрено и Вязовое.

Кроме того, четыре минометных снаряда выпустили по поселку Ленинский в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, обошлось без последствий.

17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Взрывной волной выбило лобовое стекло. Водителя контузило, от также получил баротравму.

Ранее российские средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью.