Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ночной удар по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства с места событий, в результате атаки повреждения получили не менее шести гражданских автомобилей. Кроме того, в многоэтажных домах нарушено остекление, жильцы и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела.

Один из владельцев пострадавшего автомобиля рассказал, что обстрел был произведен 18 февраля около четырех утра.

17 февраля сообщалось, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить украинский беспилотник в районе города Курчатова, где расположена Курская АЭС. В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Кульбаки Глушковского района Курской области.

В этот же день стало известно, что ВСУ менее чем за сутки потеряли несколько сотен военных в попытках вывести войска из-под Донецка.

Утромы субботу новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.