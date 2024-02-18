В Запорожской области заявили об активизации боев

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта. Его слова передает РИА Новости.

«За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — сказал Рогов.

По его словам, приоритетным направлением на линии фронта в Запорожской области является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Рогов отметил, что российская артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 февраля глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщал, что на окраине региона взрывом поврежден объект инфраструктуры.

До этого сообщалось о взрыве в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводилось. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.