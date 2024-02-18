Стало известно, кто может стоять за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ

В крушении военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

24 января 2024 года в районе белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, направлявшийся в административный центр региона. На борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена.

По пути в самолет попала ракета, выпущенная украинскими войсками. По информации Министерства обороны РФ, снаряд запустили с территории Харьковской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никого из находившихся в самолете людей спасти не удалось.

Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что пленных украинских военных якобы не было на борту сбитого Ил-76. Он также подверг сомнению, что воздушное судно сбила Украина.

Ранее пленный боец ВСУ признался, что боится возвращаться домой из-за крушения Ил-76.