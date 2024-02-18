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Французский генерал оценил возможность нападения России на Европу

Генерал Пинатель: Россия не станет нападать на Европу

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Shutterstock

Генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель утверждает, что Российская Федерация не станет нападать на Европу. Об этом сообщает Sud Radio.

По его словам, информация о грядущем вторжении российской стороны на государства Европы является дезинформацией Запада.

До этого стало известно, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ.

По данным Bild, минобороны ФРГ ожидает, что после этого в Прибалтике начнутся этнические столкновения, на фоне чего российская армия перебросит войска в Калининград для того, чтобы атаковать Сувалкский коридор. Отмечается, что НАТО перебросит на восточной фланг 300 тысяч солдат для «надежного сдерживания».

27 декабря посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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