Президент Чехии заявил о найденных для Украины 800 тыс. снарядов

Чехия нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время обсуждения конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Novinky.cz.

«Мы выявили полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм», — сказал чешский президент.

Павел отметил, что ситуация на Украине изменилась в худшую сторону, и в связи с этим призвал увеличить помощь ей «из всех доступных источников». По его словам, союзники Киева должны поощрять инвестиции в оборонную промышленность.

«Украине нужны боеприпасы и необходимое оборудование для защиты своей свободы. Мы должны поощрять инвестиции в европейскую оборонную промышленность и увеличивать ее потенциал», — заявил Павел.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до четырех миллионов снарядов Украине в обход конгресса.

Ранее Зеленский обсудил с сенатом США поставки вооружения на Украину.