В Эстонии возложили на Запад ответственность за сдачу Авдеевки

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности обвинил страны Запада в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось покинуть Авдеевку. Его слова приводит ТАСС.

«Все страны (Запада. — «Газета.Ru») несут за это ответственность», — заявил он.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил выход ВСУ из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. По его словам, «удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения» позволяет РФ адаптироваться к интенсивности боевых действий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.