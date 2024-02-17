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В Business Insider сравнили действия ВСУ со стратегией Германии во Второй мировой войне

BI: ВСУ повторяют стратегию, приведшую Германию к краху во Второй мировой войне

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к активной обороне, которая повторяет стратегию армии Германии, обернувшуюся поражением немцев во Второй мировой войне. Об этом сообщает Business Insider.

«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. Украина выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», — сказано в сообщении.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о победе Киева в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя.

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Операция на Украине
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