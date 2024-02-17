Зеленский в Мюнхене запутался в заявлениях о том, сможет ли Украина победить

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о победе Киева в конфликте с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее», — заявил Зеленский, после чего он сказал, что американским сенаторам нужно понять, что победа возможна только «в единстве» Украины с США.

Сразу после этого он заявил, что Украина способна победить сама.

Также Владимир Зеленский на этой конференции констатировал превосходство Вооруженных сил России на поле боя.

Кроме того, украинский президент заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на передовую, если тот согласится посетить Украину.

Также Зеленский уклонился от ответа на вопрос об изменении призывного возраста на Украине.

17 февраля Зеленский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. Одновременно с этим он посетовал на «дальность и недостаточность средств поражения» и дефицит вооружений в целом.

Ранее Зеленский переложил на Запад вину в сдаче Авдеевки.