В ЕС создадут должность еврокомиссара по обороне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Об этом сообщает ТАСС.

«Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии, я, конечно, создам пост еврокомиссара по обороне. Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим», — заявила она.

Следующий состав Еврокомиссии приступит к своей работе с ноября 2024 года.

До этого немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц помешал своей соотечественнице, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выдвинуться кандидатом на пост генсека НАТО. По данным источников, Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО. Изначально рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен, но Шольц ее отверг.

Ранее Столтенберг призвал не допустить распада НАТО после слов Трампа.