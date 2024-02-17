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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 40 военнослужащих.

«На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении. До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили позиции с живой силой и техникой украинских войск на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Удар нанесли по позициям Вооруженных сил Украины в районе Приютного в Запорожской области, а также неподалеку от Старомайорского, Пречистовки, Урожайного, Водяного и Владимировки в ДНР.

Ранее Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта.

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