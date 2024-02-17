На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Херсоне

В субботу, 17 февраля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводится. В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы. Помимо факта взрыва, других подробностей также не приводится. В этом регионе тоже объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. Отмечается, что попадание снаряда разрушило многоквартирный дом. Шесть человек получили ранения, среди них двое детей.

В ночь на 17 февраля под обстрел ВСУ также попало село Сушаны Климовского района Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее ВСУ обесточили два населенных пункта в Курской области.