В НАТО заявили о подрыве альянса из-за дискуссий о ядерном оружии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любые дискуссии о «европейском ядерном оружии» без опоры на США лишь подрывают альянс. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг отметил, что НАТО имеет развитые ядерные силы сдерживания, которые существуют десятилетиями, и в которых «США действуют вместе с европейскими союзниками».

«У нас есть средства командования и контроля, мы проводим учения, у нас есть все необходимые доктрины. Любые сомнения в этих силах лишь подрывают НАТО в тот момент, когда нам нужно эффективное сдерживание», — сказал генсек, отвечая на вопрос, нужно ли Евросоюзу собственное ядерное оружие.

До этого Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя.

Председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказал мнение, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания.

Ранее в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине.