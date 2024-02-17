ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Всего насчитали восемь прилетов. К счастью, пострадавших нет.», — написал Старовойт.

В результате атаки повреждения получила газовая труба. По словам губернатора, как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Кроме того, повреждены два административных здания и одно домовладение. Подомовой обход продолжается, добавил Старовойт.

17 февраля сообщалось. что украинские войска ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку.

В этот же день российские силы ПВО утром сбили украинский БПЛА в районе города Курчатова Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе.

Ранее в ДНР рассказали, что ВСУ бросают раненых, убегая из Авдеевки.