ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Всего насчитали восемь прилетов. К счастью, пострадавших нет.», — написал Старовойт.
В результате атаки повреждения получила газовая труба. По словам губернатора, как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению.
Кроме того, повреждены два административных здания и одно домовладение. Подомовой обход продолжается, добавил Старовойт.
17 февраля сообщалось. что украинские войска ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку.
В этот же день российские силы ПВО утром сбили украинский БПЛА в районе города Курчатова Курской области.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе.
Ранее в ДНР рассказали, что ВСУ бросают раненых, убегая из Авдеевки.