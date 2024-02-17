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На Западе Россию заподозрили в разработке «ядерного космического оружия»

CNN: Запад подозревает Россию в разработке ядерного космического оружия

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Shutterstock

Западные страны заподозрили Россию в разработке «ядерного космического оружия», способного вывести из строя большое количество коммерческих и правительственных спутников. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что использование такого оружия может привести к «нарушениям в повседневной жизни». Эксперты заявили, что такое оружие может уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы планирует вывести в космос ядерное оружие. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил американское руководство в попытке придумать очередную уловку.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США получили информацию о технических возможностях Российской Федерации разместить противоспутниковое оружие в космосе, но не видят намерения сделать это.

Песков также сообщил, что США пока не обращались к Российской Федерации насчет совместной работы по вопросу противоспутникового оружия.

Ранее стало известно предназначение космического буксира «Зевс».

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