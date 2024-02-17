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В ДНР сообщили об отражении ракетной атаки на Мариуполь

Кимаковский: система ПВО ночью отразила ракетную атаку ВСУ на Мариуполь

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично», — сказал собеседник агентства.

Кимаковский уточнил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ночью. Системой ПВО было сбито не менее четырех целей.

В ночь на 17 февраля под обстрел ВСУ также попало село Сушаны Климовского района Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области. Согласно информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из боеприпасов разорвался прямо перед автомобилем на трассе. Водитель машины пострадал, у него контузия.

Ранее ВСУ обесточили два населенных пункта в Курской области.

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