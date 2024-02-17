Появились кадры ударов по укрытиям солдат ВСУ на заводе в Авдеевке

Российский военкор Евгений Поддубный опубликовал в Telegram-канале видео, на котором запечатлены укрывающиеся в подвалах и зданиях Авдеевского коксохимического завода бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкор также обнародовал видео огневого поражения объектов на территории завода.

«Работают артиллеристы 2-й гвардейской армии. Боги войны уничтожают противника высокоточными боеприпасами «Краснополь»», — написал Поддубный.

По словам журналиста, перемещаться по территории украинским солдатам сейчас опасно для жизни.

До этого командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки и разместились на запасных позициях.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщал в социальных сетях, что подразделения украинских войск будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.