Недалеко от Курской АЭС сбили украинский дрон

Российские силы ПВО утром 17 февраля сбили украинский БПЛА в районе города Курчатова Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!», — написал Старовойт.

В городе Курчатове расположена Курская атомная электростанция.

До того 17 февраля Минобороны России сообщило о 33 сбитых в ночь на 17 февраля БПЛА над пятью областями РФ. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской области — 4 БПЛА, Воронежской области — 4 БПЛА, Курской области — 1 БПЛА, Брянской области — 18 БПЛА и Калужской области — 6 БПЛА.

16 февраля в результате обстрелов со стороны Украины были обесточены два населенных пункта в Курской области.

Ранее десантники ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ.