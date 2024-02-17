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Недалеко от Курской АЭС сбили украинский дрон

Старовойт: недалеко от города Курчатова ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник

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Валентин Капустин/РИА Новости

Российские силы ПВО утром 17 февраля сбили украинский БПЛА в районе города Курчатова Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!», — написал Старовойт.

В городе Курчатове расположена Курская атомная электростанция.

До того 17 февраля Минобороны России сообщило о 33 сбитых в ночь на 17 февраля БПЛА над пятью областями РФ. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской области — 4 БПЛА, Воронежской области — 4 БПЛА, Курской области — 1 БПЛА, Брянской области — 18 БПЛА и Калужской области — 6 БПЛА.

16 февраля в результате обстрелов со стороны Украины были обесточены два населенных пункта в Курской области.

Ранее десантники ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ.

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