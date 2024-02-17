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ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе.

По словам губернатора, в Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено — там зафиксировано пять прилетов.

«Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма», — рассказал губернатор.

По его данным, также была повреждена линия электропередачи. Кроме того, ВСУ атаковали село Пороз с помощью двух дронов-камикадзе, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект связи.

По селу Журавлевка в Белгородском районе выпущено 17 минометных снарядов, сообщил глава региона. По его словам, украинские войска также пытались атаковать село с помощью двух дронов-камикадзе.

Как рассказал Гладков, прилеты также зафиксированы в Дубовском, Крутологском и Тавровском сельских поселениях. В Волоконовском районе был обстрелян хутор Старый, а по селу Тишанка выпущен один минометный снаряд.

Под обстрелы ВСУ также попали село Середа, хутор Мухин, город Шебекино, Губкинский и Яковлевский городские округа. В Валуйском городском округе села Долгое и Карабаново ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что в ночь на 17 февраля в небе над российскими регионами были сбиты 33 беспилотника ВСУ.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

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