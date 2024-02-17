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ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области

Губернатор Богомаз: при обстреле села Сушаны никто не пострадал

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка», — написал он.

Губернатор также сообщил, что на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области. Согласно информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из боеприпасов разорвался прямо перед автомобилем на трассе. Водитель машины пострадал, у него контузия.

Гладков уточнил, что пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Чуть ранее Гладков написал, что ВСУ атаковали с помощью дрона окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее над Брянской областью были сбиты пять беспилотников.

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