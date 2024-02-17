Российская штурмовая авиация поразила замаскированные силы и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Экипажи Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого американское издание The Hill писало, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

До этого стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Немецкий телеканал ZDF сообщал, что российские ударные и разведывательные дроны оказывают сильнейшее давление на украинские войска, что стало серьезной проблемой для ВСУ на поле боя.

Ранее сообщалось, что на Украине 50 тысяч военнообязанных с судимостью скрываются от призыва.