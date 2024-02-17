Синоптик назвал возможный срок схода снега в Москве

Ожидать схода снега в Москве стоит в первой декаде апреля. Об этом «Ленте.ру» сообщил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в этом году ждать схода снега в другие даты не стоит, поскольку зима оказалась очень снежной.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц», — сообщил Вильфанд.

При этом именно в марте обычно самые высокие сугробы. В этом году будет так же, предупредил синоптик.

Уже в эти выходные, 17 и 18 февраля, москвичей, по словам Вильфанда, ждет потепление. Но оно сменится похолоданием к началу следующей недели.

До этого сообщалось, что 17 февраля будет облачная погода, снег и -3°C. Местами снег будет сильный, а дороги покроет гололедица. Ожидается южный ветер скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

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