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В США заявили, что победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе

The Hill: победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе

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Alexander Ermochenko/Reuters

Взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — говорится в сообщении.

В издании утверждается, что отступление ВСУ из города является очередной победой России после взятия Артемовска (Бахмут) в прошлом году и успешной обороны ВС РФ от украинского контрнаступления.

До этого командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что подразделения украинской армии отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях.

Он также заявил, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», а также считает, что ВСУ не допустили окружения своих подразделений в городе.

Незадолго до этого в сети появились кадры отхода горящей украинской бронетехники из Авдеевки. На кадрах видно, как по асфальтированной дороге движется колонна танков со следами ударов — некоторые из них также горят. Дата, когда снято это видео, остается неизвестной.

Ранее в Пентагоне прокомментировали ситуацию в Авдеевке.

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