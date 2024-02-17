Остатки уничтоженного дрона повредили крышу частного дома в Воронеже

Остатки уничтоженного беспилотника повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки», — написал он.

До этого Гусев сообщил, что на подлете к городу российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

3 февраля на подлете к городу был уничтожен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в начале февраля президент России Владимир Путин рассказал, что утром поговорил с Генштабом, где ему рассказали о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадал ребенок.