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В США заявили о причастности Израиля к взрывам на газопроводе в Иране

NYT: Израиль стоит за взрывами на крупнейшем газопроводе в Иране

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Reuters

Израиль может стоять за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Как утверждает издание, Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране. По словам одного из западных чиновников, удары по газопроводу носили скорее символический характер и служили предупреждением иранским властям о возможностях Израиля в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Источники NYT также заявили, что Израиль стоит за взрывом, произошедшим в четверг на заводе в пригороде Тегерана.

При этом отмечается, что неизвестно, каким образом были нанесены удары по линиям газопровода — при помощи дрона со взрывчаткой или другим способом. По данным NYT, взрывы произошли одновременно.

14 февраля в городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщил, что подача газа по линии была прекращена. Он отметил, что огонь будет тушиться до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.

Ранее в Египте и Сирии заговорили о войне с Израилем.

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