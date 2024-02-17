Минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов. Об этом заявил глава минюста Украины Денис Малюська, передает украинское издание «Страна».

«Как минимум 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не попадают под радары ТЦК ввиду того, что они когда-то там совершили преступление», — сказал он.

Малюська добавил, что судимость у этих людей погашена и время показало, что они не представляют опасность для общества. В связи с этим он задался вопросом, почему эти люди не могут быть задействованы украинской армией.

Помимо нехватки живой силы, у Вооруженных сил Украины возникают проблемы с артиллерией. Авторы статьи издания Business Insider утверждают, что украинские войска слишком интенсивно используют артиллерию, что приводит к существенному износу орудий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области планируют создать добровольческий батальон из пленных ВСУ.