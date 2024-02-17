Власти сообщили о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых над регионом.

По словам Гладкова, беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», — поделился губернатор.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Он посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон в случае нахождения дома. Либо следует спуститься в паркинг, подземный переход или зайти в ближайшее здание.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.