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В Авдеевке установили российский флаг

«РВ»: бойцы ВС РФ установили в Авдеевке российский флаг

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Shutterstock

Бойцы ВС РФ установили в Авдеевке российский флаг. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации Telegram-канала, российский флаг установили бойцы подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы.

«Черные барсы» освободили городской парк и поликлинику Авдеевки! Воины 55 бригады из Тувы водрузили флаги в том числе на памятнике «Братская могила» в городском парке Авдеевки», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash, установка флага означает, что «северная группировка нашей армии вплотную приблизилась к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) не будет иметь политических последствий для Киева.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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