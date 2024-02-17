В Авдеевке установили российский флаг

Бойцы ВС РФ установили в Авдеевке российский флаг. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации Telegram-канала, российский флаг установили бойцы подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы.

«Черные барсы» освободили городской парк и поликлинику Авдеевки! Воины 55 бригады из Тувы водрузили флаги в том числе на памятнике «Братская могила» в городском парке Авдеевки», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Mash, установка флага означает, что «северная группировка нашей армии вплотную приблизилась к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) не будет иметь политических последствий для Киева.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.